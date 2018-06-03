video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب ثانوية بالجيزة: فقرة "لمحات من حياه العقاد" لم نتوقعها

الأحد، 03 يونيو 2018 02:20 م
طلاب ثانوية بالجيزة: فقرة "لمحات من حياه العقاد" لم نتوقعها امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أبدى طلبة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين بحى جنوب الجيزة، سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية ، قائلين إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

 

وقال أحمد علاء أحد طلبة الثانوية العامة بالجيزة أن امتحان اللغة العربية كان متوسط الصعوبة وأن فقرة لمحات من حياة العقاد كان بها نوع من الصعوبة واشتكى منها بعض الطلبة بشكل عام، وأيضا "رثاء مى" بالنصوص كانوا غير متوقعين لذلك اشتكى منها الطلبة، وباقى الامتحان كان فى متناول الجمبع.

وفى السياق أكد أحمد محمد أحد الطلبة، أن لجان المراقبة كانت مشددة فى بداية اليوم مشيرا إلى أنه تم منع دخول التلفونات وكان هناك تشديد فى التفتيش.

وعن مادة التربية الدينية قال أحمد أن معظم الطلبة لم تذاكر الدين لذلك البعض لم يجب عن بعض الأسئلة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط

مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة "صور"

فيديو.. بين التفاؤل وحرارة الشمس.."مليكة" أصغر ولية أمر فى ماراثون الثانوية العامة

الثانوية العامة

شاومينج

شاومينج بيغشش

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانويه العامة 2018

امتحان العربى 2018




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة