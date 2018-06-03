طلاب ثانوية بالجيزة: فقرة "لمحات من حياه العقاد" لم نتوقعها

كتب سيد الخلفاوى

أبدى طلبة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين بحى جنوب الجيزة، سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية ، قائلين إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال أحمد علاء أحد طلبة الثانوية العامة بالجيزة أن امتحان اللغة العربية كان متوسط الصعوبة وأن فقرة لمحات من حياة العقاد كان بها نوع من الصعوبة واشتكى منها بعض الطلبة بشكل عام، وأيضا "رثاء مى" بالنصوص كانوا غير متوقعين لذلك اشتكى منها الطلبة، وباقى الامتحان كان فى متناول الجمبع.

وفى السياق أكد أحمد محمد أحد الطلبة، أن لجان المراقبة كانت مشددة فى بداية اليوم مشيرا إلى أنه تم منع دخول التلفونات وكان هناك تشديد فى التفتيش.

وعن مادة التربية الدينية قال أحمد أن معظم الطلبة لم تذاكر الدين لذلك البعض لم يجب عن بعض الأسئلة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.