طلاب الثانوية العامة يبدأون اليوم امتحاناتهم فى اللغة العربية والدين

كتب محمود طه حسين

تنطلق اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى الاختبارات ما يقرب من 656 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية فى أول يوم للامتحانات.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة استعدت بشكل كبير للامتحانات، وهناك تعليمات بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب ومنحهم الوقت المخصص للمادة بشكل طبيعى دون إجبار أى طالب على الخروج.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللجان مؤمنة من قبل الشرطة وسيتم توفير طبيب وزائرات صحية فى اللجان، مع ضرورة التأكد من أن وسائل التهوية داخل اللجان تعمل دون توقف.