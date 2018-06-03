طلاب الثانوية العامة: أسئلة العربى سهلة وواضحة وراعت جميع المستويات

كتب محمود طه حسين

انتهى قبل قليل، طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة اللغة العربية بلجنة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب حيث طمأن الطلاب أولياء أمورهم من نوافذ المدرسة مؤكدين أن الامتحان سهل وراعى كافة المستويات الطلابية.

وأكد الطلاب خلال حديثهم مع أسرهم أن الأسئلة مباشرة وسهلة ولا يوجد فيها غموض مشيرين إلى أن المساحات المخصصة للاجابة كافية والوقت أيضا كاف.

وأكد طلاب مدرسة الخديوية الثانوية أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والتعبير كان عن الانتماء للوطن، بالاضافة إلى أن القواعد النحوية كانت بسيطة ولا يوجد بها صعوبات

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.