طالبات الثانوية بلجان مدرسة السيدة خديجة فى أكتوبر يؤكدون سهولة امتحان العربى

كتبت ـ آية دعبس

أكدت طالبات الثانوية العامة، بلجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، سهولة امتحان اللغة العربية، بعد انتهاء الوقت المحدد له، حيث تواصل الأهالى مع أبنائهم من خلال البوابة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.