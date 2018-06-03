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الأحد، 03 يونيو 2018 02:01 ص
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ضبط 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بمطار القاهرة

الأحد، 03 يونيو 2018 01:15 ص
ضبط 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بمطار القاهرة ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 264 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيزالمطار وعلي الطرق المؤدية من وإلى الصالات. 

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمامالصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 264 مخالفة مرورية،  وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحليهم للأقسام التابعين لها مباشرة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

 


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