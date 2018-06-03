ضبط 25 طن لحوم ومنتجات ألبان فاسدة و 22 ألف جهاز كهربائى مجهول المصدر بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين فى ضبط 22 ألف و400 قطعة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر لدى مصنع بشبرامنت بمركز ومدينة أبوالنمرس .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن صاحب المصنع قام بتصنيع الأجهزة الكهربائية ( كاتيل - مكواة ) من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر واستغلال علامات تجارية تتشابه مع علامات تجارية شهيرة لتضليل المواطنين .

وكلف المحافظ مديرية ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومواجهة بعض التجار المتلاعبين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الادارة انه تم ضبط 14 طن و800 كجم من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق وأبو النمرس والهرم.

وأشار التقرير أنه تم ضبط 11 طن من منتجات الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى بمصانع بالهرم وفيصل و6 أكتوبر .

كما تم ضبط 3 طن و400كجم زيت طعام مجهول المصدر بمصنعين لتعبئة وتجميع زيت الطعام بمدينة6 أكتوبر قاما بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامه فى مصانع الشيبسى وتنقيته من الشوائب بقصد توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات مما يعد ذلك من أساليب الغش والخداع للمواطنين .

وقال مدير مباحث التموين أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين لإحالتهم للنيابة العامة .