ضبط هاربين من أحكام بالسجن .. وتنفيذ 181 حكما جزئيا فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المحكوم عليه الهارب "السيد. ح" فى القضية رقم 2945 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2016 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "احمد. ن" فى القضية رقم 1705 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2015 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه .

كما تم ضبط 181 حكم جزئى متنوع، بينهم 50 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و10 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و95 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و10 محكوم عليهم فى جنح الغرامات المستأنف، و14 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.