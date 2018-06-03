ضبط محمول بحوزة طالب داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية فى المرج

كتب لؤى على

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن غرفة عمليات الشهادة الثانوية لم تتلق أى تجاوزات باللجان حتى الآن، حيث انتهى طلاب القسم العلمى من أداء امتحان البلاغة منذ قليل.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد معهدى بنين وبنات المرج، وتم التأكد من انتظام اللجان إلا أنه تم ضبط طالب دخل الامتحان بالمحمول بلجنة البنين واتخذت كافة الإجراءات المنصوص عليها.

وعن تصوير ورقتين من امتحان البلاغة ونشرها على صفحات الغش بموقع التواصل الاجتماعى ،أكد أنه تم تحديد مصدر التصوير وجارى التعامل معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن هذا لم يؤثر على الامتحان خاصة وأن التصوير جاء بعد نصف الوقت ويؤدى طلاب القسم العلمى بعد قليل امتحان مادة الاستاتيكا.