ضبط راكب بالمطار بحوزته 3 قطع حشيش قبل سفره إلى دولة خليجية

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر لدى إنهاء إجراءات سفره إلى أبوظبى، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية على ركاب طائرة طيران الاتحاد.

واشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب وتفتيشها تبين وجود ماكينة حلاقة كهرباء بفتحها عثر بداخلها على 3 قطع

من الحشيش المخدر.

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.