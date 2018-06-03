صور.. وفاة أشهر توأم ملتصق عاشتا 22 عاما بعد دخولهما الجامعة فى تنزانيا

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

توفى توأم ملتصق فى تنزانيا عن عمر ناهز 22 عاما جراء الإصابة بسكتة قلبية، وكانت الفتاتان، ماريا وكونسولاتا مواكيكوتى، ملتصقتين من موضع أسفل السرّة، وقد عاشتا بأعضاء مشتركة كالكبد والرئة، وكان لهما قلبان ورأسان وذراعان لكل منهما بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ودخلت الفتاتان مستشفى محلى فى ديسمبر الماضى بسبب شكوى تتعلق بمرض القلب، لكنهما توفيتا يوم السبت، وتسببت أنباء وفاتهما فى حدوث حالة حزن عمت أرجاء تنزانيا، نظرا لشهرتهما ومحبة الجميع لهما بحسب الـ "بى بى سى"، كما نشر العديد من المستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعى رسائل تعزية لأسرتهما وأصدقائهما .

وكتب الرئيس التنزانى، جون ماجوفولى، تغريدة بموقع "تويتر" أعرب فيها عن حزنه لوفاتهما، وأضاف أن كونسولاتا وماريا كانتا "تحلمان بخدمة الأمة".



التوأم المتصق داخل الجامعة فى تنزانيا



التوأم الملتصق