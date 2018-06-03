صور..منظمة الهجرة الدولية تنقل مهاجرين أثيوبيين لبلادهم عبر ميناء الحديدة

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

نقلت منظمة الهجرة الدولية، عشرات المهاجرين الأثيوبيين من اليمن إلى وطنهم عبر ميناء الحديدة، باستخدام سفينة ترفع أعلام اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، وذلك بعد إجلائهم من مناطق الصراع داخل اليمن منذ عدة أيام، وخلال المغادرة خضع المهاجرين إلى فحص وتفتيش من قبل موظفى الجمارك فى الميناء اليمنى.

وكانت أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نهاية شهر مايو الماضى، إجلاء أكثر من 100 أثيوبى من اليمن إلى جيبوتى، تمهيدًا لنقلهم إلى بلادهم، بشكل طوعى، وقالت المنظمة فى تغريدة نشرها مكتب الهجرة الدولية فى اليمن، عبر حسابه على "تويتر" – حينذاك - إنها تمكنت من إجلاء 101 مهاجر أثيوبى طوعًا من اليمن عبر ميناء الحديدة البحرى.

وأضافت المنظمة، أن مكتبها فى جيبوتى، سيعمل على مساعدة هؤلاء المهاجرین لدى وصولهم واستكمال إجراءاتهم من أجل رحلة العودة إلی وطنهم، فيما لم تتطرق المنظمة الدولية إلى أى تفاصيل إضافية، ويشار إلى أن هؤلاء الأثيوبيين، مهاجرين غير شرعيين هربوا من الظروف المعيشية المتردية فى بلادهم، واستقر بعضهم فى اليمن، بينما يتخذه آخرون محطة على طريق الهجرة غير الشرعية إلى دول خليجية، بينها السعودية وسلطنة عمان والإمارات.



سفينة إجلاء مهاجرين غير شرعيين من اليمن



إجلاء مهاجرين أثيوبيين من ميناء الحديدة اليمنى



فحص أوراق مهاجرين أثوبيين فى اليمن



إجلاء مهاجرين من اليمن عبر ميناء الحديدة



الهجرة الدولية تجلى مهاجرين أثيوبيين من اليمن



مهاجرات أثيوبيات فى ميناء الحديدة باليمن



مهاجر أثيوبى يغادر اليمن عائدًا إلى وطنه



مهاجرون أثيوبيون يغادرون اليمن فى طريق العودة لوطنهم



إجلاء مهاجرين أثيوبيين إلى بلادهم عبر جيبوتى