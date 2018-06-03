صور.. فندق يابانى يحقق شهرة واسعة بسبب خدمة تأجير القطط

كتب: محمد الأحمدى

اكتسب أحد الفنادق التقليدية فى اليابان شهرة واسعة وحقق أرباحا طائلة، بفضل ابتكاره خدمة تأجير القطط فى غرفه العادية المتواضعة، حسب تقرير أورده موقع ATOR أمس السبت.

ويضم الفندق الواقع فى منتجع Hakone، مقهى القطط "kotokafe" حيث يمكن لنزلائه من السواح اللعب مع هذه الحيوانات الأليفة مقابل 1800 ين (حوالى 15 دولارا) لذلك قرر أصحابه توسيع أعمالهم ونشاطاتهم التجارية وعرض خدمة تأجير القطط مقابل 800 ين لكل قط فى الساعة الواحدة (نحو 7 دولارات).

بالنسبة لقطاع الفنادق، تبين أن هذه الخدمة مبتكرة وغير عادية حتى فى اليابان، حيث يوجد فى طوكيو أكثر من 150 شركة مثل "Cats Shop" أى متجر القطط Neko no Mise الذى يوفر تأجير القطط والحيوانات الأليفة للمنازل.



إحدى القطط بالفندق

فبعد أن كتب أحد ضيوف الفندق تعليقا حماسيًا على تويتر أشاد فيه بالخدمة الممتازة والفريدة التى يؤمنها هذا الفندق والمتمثلة بتأجير القطط، اكتسب هذا الفندق شهرة واسعة وسريعة، لا سيما بعد أن أعجب عشرات الآلاف من الناس بهذا التعليق الظريف.

ونتيجة لذلك، واجه هذا الفندق المغمور فى هاكونى طلبا قياسيا فاق كل التوقعات حتى خارج أوقات الذروة من تدفق السياح - سواء كانوا محليين أو أجانب.

وظهر على موقع الفندق الإعلان التالى:

"لدينا عدد قليل من الموظفين مع عدد كبير من القطط، لشهرى يونيو ويوليو كل الغرف محجوزة بالكامل فعلا، لا توجد أماكن شاغرة على الإطلاق، ولكن هناك بعض الغرف المتاحة لشهرى أغسطس وسبتمبر، لذلك يرجى التفهم والتوقف عن الاتصال بنا فى الليل وفى الصباح الباكر".

وأتاح الطلب الهائل الذى تدفق على مالكى الفندق رفع الأسعار وتحقيق أرباح طائلة، فإذا كانت لائحة الأسعار فى أبريل قبل البدء بخدمة تأجير القطط تبدأ بسعر 3000 ين (نحو 25 دولارا) لليلة الواحدة، فإن موقع الفندق رفع هذا الثمن حاليا ليصبح 4500 ين (نحو 42 دولارا)، وذكر أنه "خلال موسم الذروة فإن هذا السعر قابل للارتفاع لحد الضعفين".



إحدى غرف القطط



الفندق من الخارج



أماكن نوم القطط



خدمة القطط بالفندق



غرف القطط بالفندق