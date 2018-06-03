صور.. ضبط مصنع منظفات مجهولة المصدر بدون ترخيص فى منشأة ناصر

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت شرطة التموين والتجارة مصنع منظفات مجهولة المصدر وبدون ترخيص فى منشأة ناصر، وتم تحرير محضر بالواقعة، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط إدارة شرطة التموين، معلومات مفادها أن "محمود.ص. ت" 40 سنة، مسئول عن مصنع منظفات صناعية ومستحضرات تجميل، بمنطقة منشأة ناصر، يدير المصنع بدون ترخيص ويقوم بتصنيع كميات كبيرة من المنظفات الصناعية باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بالمصنع وعثر بداخله علي 30.550 طن منظفات صناعية أنواع مختلفة، و 77040 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتصنيع المنظفات الصناعية باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط مصنع منظفات صناعية



مصنع منظفات صناعية مجهولة