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الأحد، 03 يونيو 2018 07:17 م
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صور.. حملات مكثفة للقضاء على مشاتل الأرز المخالفة بالمحافظات

الأحد، 03 يونيو 2018 07:00 م
صور.. حملات مكثفة للقضاء على مشاتل الأرز المخالفة بالمحافظات حملات مكثفة للقضاء على مشاتل الأرز المخالفة
كتبت أسماء نصار
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تواصل إدارات الرى بالمحافظات حملاتها لإزالة مشاتل الأرز فى المناطق غير المصرح بها والمقدرة بـ824 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات، وذلك حفاظا على موارد مصر المائية المحدودة من الهدر.

وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى أن هناك 4 جهات تشارك فى الإزالات "الرى والمحليات والشرطة والزراعة" تنفيذا لقرارات الحكومة بالحد من زراعات الأرز التى تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وطالب خالد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه فى مختلف استخداماتها، لأننا لم نعد نمتلك رفاهية هدر نقطة مياه واحدة، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر تعانى من ندرة مائية فمواردنا المائية محدودة وتأتى من خارج حدودنا، لذلك يجب الحفاظ عليها من الهدر أو التلوث حتى يمكن اعادة استخدامها مرة أخرى.

 
 
 
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62018314611782-حملات مكثفة للقضاء على مشاتل الأرز المخالفة (2)
62018314611782-حملات مكثفة للقضاء على مشاتل الأرز المخالفة (3)

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