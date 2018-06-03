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صور.. انطلاق مهرجان كوربوس كريستى الكاثوليكى فى بيلاروسيا

الأحد، 03 يونيو 2018 03:26 م
صور.. انطلاق مهرجان كوربوس كريستى الكاثوليكى فى بيلاروسيا مهرجان كوربوس كريستى فى بيلاروسيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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انطلقت فعاليات مهرجان كوربوس كريستى الكاثوليكى فى بيلاروسيا، اليوم الأحد، ويشارك ممثلون عن الكنائس المجاورة فى مسيرة اليوم الرئيسية، حيث يحملوا تماثيل حماتهم القديسين فى موكب يتوجه إلى الكاتدرائية الرئيسية فى المدينة.

ومن أشهرما يميزالمهرجان إعداد 12طبقا تقليديا عشية المسيرة، بما فيها كاى تشيريوتشو (خنزير غينيا) وخبز الذرة والبيرة وتشيتشا (مشروب الذرة المخمرة).

ويشارك الأطفال بكثافة فى تلك المهرجان، حيث قام عشرات الأطفال بإلقاء الورود على موكب الاحتفال، فيما حمل المحتفلون صور رهابانهم احتفالا بالعيد.

ويعد السجاد الخلاب المصنوع من بتلات الزهور والرمال الملونة من علامات مهرجان كورباس كريستى، حيث يزين السجاد شوارع وميادين المدينة.

إلقاء الورود احتفالا بالمهرجان
إلقاء الورود احتفالا بالمهرجان

 

إلقاء الورود
إلقاء الورود

 

المحتفلون يحملون صور حماتهم القديسيين
المحتفلون يحملون صور حماتهم القديسيين

 

انطلاق مهرجان كوربوس كريستى فى بيلاروسيا
انطلاق مهرجان كوربوس كريستى فى بيلاروسيا

 

 
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

محتفلون
محتفلون

 

مسيرة الاحتفال
مسيرة الاحتفال

 

ورود
ورود

 


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