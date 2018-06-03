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صور.. اشتباكات عنيفة بين شرطة هندوراس ومحتجين على ارتفاع أسعار الوقود

الأحد، 03 يونيو 2018 03:45 ص
صور.. اشتباكات عنيفة بين شرطة هندوراس ومحتجين على ارتفاع أسعار الوقود شرطة هندوراس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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خرج العشرات من المواطنين فى هندوراس إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى مدينة تيجوسيجالبا.

وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقيام متظاهرين بقطع الطرقات فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وأفادت تقارير محلية فى هندوراس، بقطع عددا من المتظاهرين العديد من الطرق الرئيسية واشعلوا النيران فى اطارات السيارات للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الماضى، وفاز بها الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)،  أن قوات الشرطة، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما قامت بإزالة حواجز الطرق المصنوعة من الإطارات المحترقة والتى قام المحتجون بوضعها فى جميع أنحاء البلاد.

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

شاب يلقى الحجارة على شرطة هندوراس
شاب يلقى الحجارة على شرطة هندوراس

 

شرطة هندوراس
شرطة هندوراس

 

جانب من الاشتباكات فى هندوراس
جانب من الاشتباكات فى هندوراس

 

إطلاق الغاز المسيل للدموع
إطلاق الغاز المسيل للدموع

 

جانب من المواجهات
جانب من المواجهات

 

متظاهر فى هندوراس
متظاهر فى هندوراس

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

متظاهرة فى هندوراس
متظاهرة فى هندوراس

 

شرطة هندوراس خلال المواجهات
شرطة هندوراس خلال المواجهات

 


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