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صور..إطلاق نار على رجل يحمل سكينا بمحيط كاتدرائية فى برلين والشرطة:ليس إرهاب

الأحد، 03 يونيو 2018 09:24 م
صور..إطلاق نار على رجل يحمل سكينا بمحيط كاتدرائية فى برلين والشرطة:ليس إرهاب الشرطة الألمانية بموقع الحادث
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
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أطلق شرطى ألمانى النار على رجل نمسوى فى العقد الخامس، من العمر كان يحمل سكينا داخل الكاتدرائية الكبرى فى برلين فأصابه فى ساقيه، وفق ما أفادت قوات الأمن التى طوقت مدخل الكاتدرائية مستبعدة أى "دافع إرهابى" وراء الحادث.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 16,00 (14,00 توقيت جرينتش)، تدخلت الشرطة بسبب شخص كان يثير مشاكل (داخل الكاتدرائية)، وعلى الاثر استخدم ضابط فى الشرطة سلاحه".

وفى تغريدة على "تويتر" أوضحت الشرطة أن الرجل "أصيب فى ساقيه"، ولاحقا أوضحت المتحدثة باسم الشرطة لفرانس برس، أنه ليس هناك عناصر تظهر أن هناك دوافع إرهابية للحادث، لافتة إلى أن الرجل الذى أثار مشاكل داخل الكاتدرائية قبل أن يصاب برصاص الشرطة كان يحمل سكينا وهو فى الثالثة والخمسين من عمره ونمسوى الجنسية.

وقالت المتحدثة، ليس لدينا فى الوقت الراهن أى مؤشر إلى أن ما جرى يمكن أن تكون له علاقة من قريب أو من بعيد بعمل ذى دافع إرهابى أو إسلامى من جانب هذا الرجل".

وأضافت أن الرجل تمت السيطرة عليه إثر حالة من الهلع آثارها داخل الكاتدرائية بعدما شهر سكينا وراح يعيث خرابا فيها، ودعت الشرطة أيضا إلى عدم إطلاق التكهّناتبشأن دوافع المصاب، مشيرة إلى أنه لا يمكنها فى الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وتقع الكاتدرائية اللوثرية فى برلين فى الوسط التاريخى للعاصمة الفدرالية وهى أحد المعالم السياحية الأساسية فى المدينة.

وهذه الكاتدرائية البروتستانتية التى بناها بين العامين 1894 و1905 الأمبراطور غليوم الثانى الذى كان يومها يتولى منصب الحاكم الأعلى للكنيسة الإنجيلية فى بروسيا، تقع قرب أهم المتاحف البرلينية ويقصدها يوميا آلاف الأشخاص سواء بقصد الزيارة أو الصلاة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس فى المكان أن عناصر من الشرطة انتشروا بأسلحتهم الرشاشة وسيّروا دوريات حول الكاتدرائية وفرضوا طوقا أمنيا حول مدخلها، ونقلت وسائل إعلام ألمانية أن عددا من الأشخاص الذين كانوا فى المكان لحظة وقوع الحادث حصلوا على مساعدة نفسية.

أحد عناصر الشرطة فى ألمانيا
أحد عناصر الشرطة فى ألمانيا

 

الشرطة الألمانية بموقع الحادث
الشرطة الألمانية بموقع الحادث

 

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

 

غلق باب الكاتدرائية عقب الحادث
غلق باب الكاتدرائية عقب الحادث

 

فرض طوقا أمنيا
فرض طوقا أمنيا

 

مدخل الكاتدرائية
مدخل الكاتدرائية

 

 


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إطلاق نار

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