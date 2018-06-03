صور.. إحباط محاولة تهريب أدوية بمطار القاهرة بقيمة 200 ألف جنيه

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب كمية من الأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال بقيمة 200 ألف جنيه، بحوزة راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من فرنسا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة 802 مصر للطيران، القادمة من باريس، اشتبه رحال الجمارك في أحد الركاب، حيث لاحظ إبراهيم حسن رئيس اللجنة الجمركية، وجود جاكيت منتفخ أعلى عربة حقائب الراكب.



وأضافت المصادر، أنه بعرض الأمر على عبد العال نعمان مدير جمارك صالة الوصول، تم تكليف تامر رمزى مأمور للجمرك، بتفتيش الراكب فعثر على كمية كبيرة من علب السجائر بها أمبولات خاصة بأدوية الاطفال مخبأة داخل جيوب الجاكيت.

تم تشكيل لجنة ضمت كل من أحمد جمال وبلال حسن وياسر محمد وسامح الجبار، لتفتيش علب السجائر، وعثر على 420 أمبول خاص بعلاج الأطفال، وتقدر القيمة المبدئية للمضبوطات بقيمة 200 ألف جنيه.



وأمر يحيى أمين مدير الجمرك، بتحريز المضبوطات، وعمل محضر للراكب بناء على تعليمات الدكتور إبراهيم عبداللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

