صفحات فيس بوك المهاجمة لـ"رسالة" تتراجع وتعتذر عن اتهامها بالانتماء للإخوان

كتبت ريهام عبد الله

قدمت عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اعتذارا لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، بعد أن نقلت عن مصادر مجهولة انتماء الجمعية للجماعات الإرهابية، وهو ما دفع "رسالة" للتقدم ببلاغات عديدة للنائب العام ضد بعض العناصر التى تتعمد تشويه صورة الجمعية وتضليل المتبرعين بشائعات إنتماءها للإخوان.

جاء فى مقدمة هذه الصفحات:" عمار يا مصر، عبدالفتاح السيسي قاهر الإخوان، مصر 30 يونيو، هنبنى بلدنا، تعيشى يا مصر، والتى تُعد من أهم وأكبر الصفحات على موقع فيسبوك وتحظى بمتابعة الآلاف، وتحظى بانتشار كبير بين مرتادى الموقع".

وكانت الصفحات قد نشرت معلومات مغلوطة بدون التحقق من صحتها؛ تتهم الجمعية بالإنتماء لجماعات إرهابية أو لجماعة الإخوان، وتراجعت الصفحات عما نشرته باعتذار رسمي بعد مراجعة والتحقق مما تم نشره، حيث اتضح أن جمعية رسالة لا صلة لها بأى جماعة أو حزب، فضلا عن أنها تساعد سنويا أكثر من 4 ملايين محتاج، وتقوم بدورها المجتمعى فى مساعدة المحتاجين والمساهمة مع الدولة فى سد حاجات الفقراء.



اعتذار الصفحات لجمعية رسالة



اعتذار الصفحات لرسالة