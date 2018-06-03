video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صفحات فيس بوك المهاجمة لـ"رسالة" تتراجع وتعتذر عن اتهامها بالانتماء للإخوان

الأحد، 03 يونيو 2018 03:51 م
صفحات فيس بوك المهاجمة لـ"رسالة" تتراجع وتعتذر عن اتهامها بالانتماء للإخوان جمعية رسالة
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

قدمت عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اعتذارا لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، بعد أن نقلت عن مصادر مجهولة انتماء الجمعية للجماعات الإرهابية، وهو ما دفع "رسالة" للتقدم ببلاغات عديدة للنائب العام ضد بعض العناصر التى تتعمد تشويه صورة الجمعية وتضليل المتبرعين بشائعات إنتماءها للإخوان.

جاء فى مقدمة هذه الصفحات:" عمار يا مصر، عبدالفتاح السيسي قاهر الإخوان، مصر 30 يونيو، هنبنى بلدنا، تعيشى يا مصر، والتى تُعد من أهم وأكبر الصفحات على موقع فيسبوك وتحظى بمتابعة الآلاف، وتحظى بانتشار كبير بين مرتادى الموقع".

وكانت الصفحات قد نشرت معلومات مغلوطة بدون التحقق من صحتها؛ تتهم الجمعية بالإنتماء لجماعات إرهابية أو لجماعة الإخوان، وتراجعت الصفحات عما نشرته باعتذار رسمي بعد مراجعة والتحقق مما تم نشره، حيث اتضح أن جمعية رسالة لا صلة لها بأى جماعة أو حزب، فضلا عن أنها تساعد سنويا أكثر من 4 ملايين محتاج، وتقوم بدورها المجتمعى فى مساعدة المحتاجين والمساهمة مع الدولة فى سد حاجات الفقراء.

اعتذار الصفحات لجمعية رسالة
اعتذار الصفحات لجمعية رسالة

 

اعتذار الصفحات لرسالة
اعتذار الصفحات لرسالة

 

الاعتذار لجمعية رسالة
الاعتذار لجمعية رسالة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جمعية رسالة تكرم 250 أمًا مثالية وتفك كرب غارمات بـ350 ألف جنيه

جمعية رسالة تنظم احتفالية لتكريم الأم المصرية السبت المقبل

رسالة

جمعية رسالة

فيس بوك

صفحات فيس بوك

الاخوان




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة