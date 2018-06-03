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صحيفة إسرائيلية: تحركات بالكونجرس للاعتراف بالجولان أرض إسرائيلية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:33 م
صحيفة إسرائيلية: تحركات بالكونجرس للاعتراف بالجولان أرض إسرائيلية السيناتور الجمهورى تيد كروز
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، النقاب عن تحركات داخل الكونجرس الأمريكى بهدف الاعتراف بأن هضبة الجولان جزء من الأراضى الإسرائيلية وليست أراضى محتلة.

 

وقالت الصحيفة إن صاحب المقترح فى الكونجرس هو السيناتور الجمهورى، تيد كروز، والعضو الجمهورى فى مجلس النواب، رون ديسانتس، زاعمة الصحيفة أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الجولان.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا المقترح يشبه إلى حد كبير الضغوط التى مارست على الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأبن عندما اعترف لرئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، أرئيل شارون ، عام 2004،  بالمستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.

 

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولى، أرض محتلة، ويسرى عليها قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 لعام 1967، الذى ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها، فى ذلك العام.


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