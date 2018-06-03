صحيفة: أرامل سوريات يجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل مساعدات غذائية

نشرت صحيفة صنداى تايمز تقرير يتحدث عن ابتزاز نساء سوريات جنسيا مقابل تقديم مساعدات المنظمات الإنسانية إليهن، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وجاء التقرير تحت عنوان "أرامل سوريات أجبرن على إعطاء صور عارية لهن إلى عامل فى مجال المساعدات الإنسانية".

وتقول الصحيفة فى تقريرها إنها كشفت عن أن مساعدات إنسانية تبرع بها بريطانيون قد وزعها أحد الموظفين المعروفين باستغلال هذه المساعدات للحصول على خدمات جنسية من أرامل فقيرات.

وتضيف أن ملابس تبرعت بها جمعية "أى كى تي" المسجلة فى بريطانيا ومقرها ديوسبرى، وزعت فى سوريا عبر منظمة غير حكومية يديرها شخص عُرف باستغلال المساعدات للحصول على خدمات جنسية، حسب تعبير الصحيفة.

وتقول الصحيفة إنها اطلعت على سلسلة من رسائل نصية لأيمن الشعار، الموظف فى مجال المساعدات الإنسانية فى ريف حلب الغربى، يطلب فيها من نساء إرسال صور عارية له مقابل حصولهن على سلال مساعدات غذائية.

وتشير إلى أن بعض النساء وافقن على ذلك بعد مساومة على كمية المواد الغذائية المقدمة، ورفض البعض الآخر فقام بقطع محادثاته معهن بسرعة ولم يحصلن على المساعدات الإنسانية، وهن فى معظمهن من الأرامل، بحسب تقرير الصحيفة.