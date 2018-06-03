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شرطة دبى تكرّم مصرياً لمساهمته فى القبض على مجرم خطير

الأحد، 03 يونيو 2018 01:03 ص
شرطة دبى تكرّم مصرياً لمساهمته فى القبض على مجرم خطير جانب من التكريم للمواطن المصرى بدبى
كتب – محمود محيى
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كرمت شرطة دبى، مواطنا مصريا يدعى حمدى عبدالعزيز بهنسى، لتعاونه مع أحد أفراد دورية أمنية فى إلقاء القبض على أحد المتهمين الخطيرين فى دبى.

 

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن العقيد عيسى أحمد سالم، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، بحضور الملازم أول إبراهيم كاظم، رئيس قسم الشئون الإدارية، كرموا المواطن المصرى تقديراً لجهوده فى لاقبض على المتهم.

 

وقدم العقيد عيسى سالم شهادة شكر وتقدير وهدية عينية للشاب المصرى حمدى بهنسn، مؤكداً أن هذا التكريم يأتى فى إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبى والجمهور، وبث روح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان، مشيداً بالدور الكبير الذى يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم مع الشرطة والأجهزة الأمنية فى الدولة.

 

ومن جانبه تقدم بهنسى بجزيل الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبى لتكريمها له، مؤكداً أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدره وحافز له لتقديم المزيد من التعاون معها.


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