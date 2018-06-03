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شاهد فى دقيقة.. تعرف على الحوت الأزرق أكبر كائن على الأرض

الأحد، 03 يونيو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تعرف على الحوت الأزرق أكبر كائن على الأرض الحوت الأزرق
تعليق صوتى ـ إسراء حسنى ـ تصميم ـ محمود بكر
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سجلت أجهزة الرصد البيئى، التابعة لوزارة البيئة، دخول الحوت الأزرق من فصيلة القزم "بريفكودا"، لأول مرة فى التاريخ، إلى منطقة حوض البحر الأحمر.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا الفيديو مجموعة من المعلومات عن الحوت الأزرق:
 
ـ لأول مرة.. الحوت الأزرق يظهر فى مياه البحر
 
ـ لكن.. مين هو الحوت الأزرق وبيعيش فين وليه مظهرش فى البحر الأحمر قبل كده
ـ الحوت الأزرق هو أكبر كائن عايش حاليا على وجه الأرض
 
ـ حجمه بيصل إلى 30 متراوعشان كده بيعيش فى المحيطات والبحار الواسعة ويندر وجوده فى البحار الصغيرة
 
ـ والنوع اللى تم رصده فى البحر الأحمر طوله 24 مترا وهو من الحيتان غير المفترسة ولا يشكل خطورة على البشر ولا يهاجمهم، لكن يفضل عدم الاقتراب منه والابتعاد عن جسمه مسافة كبيرة.
 
ـ حيوان الحوت الأزرق مدرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض حسب تصنيف الاتحاد العالمى لصون الطبيعة
ـ وسمى بالأزرق بسبب لونه جسمه.. لكن ظهره رمادى وبطنه ذات درجة إضاءة وقوامه نحيل
 
ـ تم وضعه تحت الحماية عام 1996 لمواجهة خطر الانقراض، وتراوحت أعداده فى عام 2002  من 5 آلاف وحتى 12 ألفا، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة قدرت أعداده ما بين 10 آلاف و25 ألفا.
 
ـ سرعة الحوت الأزرق الطبيعية تصل فى المحيطات  20كم/ساعة، وتزيد إلى 50 كم/ساعة عندما يكون فى مجموعة.
 
ـ وأبرز ما يهدد الحوت الأزرق هو اصطدامه بالسفن الكبيرة فى المحيطات، والتغيرات المناخية من خلال زيادة نسبة المياه العذبة بالمحيطات.

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