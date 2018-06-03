شاهد.. الظهور الأول لمنى المذبوح المتهمة بالتطاول على الشعب المصرى

كتب كريم صبحى

انتهت محكمة جنح النزهة منذ قليل، من نظر تجديد حبس اللبنانية منى مذبوح، فى اتهامها بالتطاول على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ووصلت المتهمة تحت حراسة أمنية مشددة من الشرطة النسائية مرتدية الحجاب وظهر عليها علامات الخوف والاضطراب.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.