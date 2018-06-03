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س و ج.. تعرف على تفاصيل التدريبات العسكرية فى الخاصرة الشرقية لحلف الناتو

الأحد، 03 يونيو 2018 02:13 م
س و ج.. تعرف على تفاصيل التدريبات العسكرية فى الخاصرة الشرقية لحلف الناتو قوات الحلف الأطلسى ـ صورة أرشيفية
كتبت شيماء بهجت
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فى ظل تزايد النفوذ الروسى، ولتعزيز الجاهزية القتالية لحلف الأطلسى فى الخاصرة الشرقية، بدأت اليوم الأحد، تدريبات عسكرية بقيادة واشنطن فى بولندا ودول البلطيق، فمنذ انهيار الاتحاد السوفياتى، وابتعاد دول البلطيق "استونيا ولاتفيا وليتوانيا" عن محور موسكو، وانضمامها إلى اتفاقية الدفاع المشترك التابعة لحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى، ويسعى قادة دول البلطيق، إلى الحصول على مساعدات إضافية من الولايات المتحدة لمواجهة أى تحرك روسى محتمل، كما أن بولندا أعلنت أنها تدرس مقترحا لنشر قوات أمريكية فى البلاد بشكل دائم.

وفى س و ج نستعرض بعض المعلومات عن التمارين العسكرية فى الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسى.

س: كم جندى وكم دولة يشاركون فى التدريبات العسكرية ؟

ج:ـ  نحو 18 ألف جندى من 19 دولة معظمها من حلف شمال الأطلسى يشاركون فى تدريبات عسكرية سنوية بقيادة واشنطن فى بولندا ودول البلطيق.

س: ما هدف هذه التمارين العسكرية؟

ج: تهدف هذه التمارين، إلى طمأنة دول الحلف الأطلسى فى أقصى الشرق الذين يتخوفون من التدريبات العسكرية الروسية المتكررة قرب حدودهم والنزاع فى أوكرانيا.

س: ما اسم هذه التدريبات؟ ومتى ستنتهى؟

ج: اسم التدريبات "سابر سترايك" وتأتى فى دورتها الثامنة التى تستمر حتى 15 يونيو بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحا لنشر قوات أمريكية فى البلاد بشكل دائم.

س: ما حجم انتشار القوات الأمريكية فى هذه العمليات؟

ج: هى أكبر عمليات انتشار للقوات الأمريكية فى أوروبا منذ الحرب الباردة.

س: ما هى التكلفة التى ستدفعها وارسو لتمركز وحدة دبابات أمريكية فى بولندا؟

ج: قال بافل سولوك رئيس مكتب الأمن الوطنى فى الرئاسة البولندية إن وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع هذا الأسبوع تظهر أن وارسو قد تدفع ما بين 1.5 مليار ومليارى دولار للمساعدة فى تغطية كلفة تمركز وحدة دبابات أمريكية فى بولندا.

س: ما هو رد روسيا على اقتراح بولندا نشر قوات أمريكية فى البلاد بشكل دائم؟

ج: أثار الاقتراح انتقادات فورية من موسكو حيث أصر الكرملين على أن أى تحرك من هذا النوع "لن يحقق فوائد لأمن القارة واستقرارها".

س: متى كثفت أمريكا تواجدها فى الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسى؟

ج: كثفت الولايات المتحدة تواجدها فى الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسى وتحديدا فى بولندا منذ ضم روسيا فى 2014 لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

كما اتخذ الجيش الأمريكى من بولندا مقرا جديدا فى أوروبا، لقيادة نحو 6 آلاف من عناصره ينشرهم ضمن عمليات حلف شمال الأطلسى ووزارة الدفاع (البنتاجون) فى المنطقة.

 


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