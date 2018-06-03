سول وواشنطن وطوكيو تأمل فى حل الأزمة الأمنية بلقاء القمة بين بيونج يانج وواشنطن

سنغافورة (أ ش أ)

عبر وزراء الدفاع الكورى الجنوبى والأمريكى واليابانى، اليوم الأحد، عن أملهم فى أن يسهم لقاء القمة الكورى الشمالى والأمريكى المرتقب فى إيجاد تسوية شاملة للمسألة الأمنية فى شبه الجزيرة الكورية والقضايا ذات الصلة بالملف الإنسانى لكوريا الشمالية.

وعقد وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج - مو ونظيريه الأمريكى جيمس ماتيس واليابانى أونوديرا أسنورى محادثات ثلاثية على هامش مؤتمر الأمن الأسيوى المنعقد فى سنغافورة صدر فى أعقابه بيان صحفى مشترك.

وفى البيان الصحفى المشترك، عبر الوزراء الثلاثة عن أملهم فى أن يسهم لقاء القمة الكورى الشمإلى والأمريكى فى حل القضية الأمنية العالقة فى شبه الجزيرة الكورية ومجمل القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني، واتفقوا على تعزيز التعاون الأمنى بين الدول الثلاثة.

كما رحب الوزراء أيضا بقرار كوريا الشمالية الأخير بوقف تجاربها النووية والصاروخية والنووية، وتدمير موقعها الرئيسى للتجارب النووية فى بونغكي-رى بكوريا الشمالية.

واتفقت الأطراف أيضا على الاستمرار فى دعم المساعى الدبلوماسية المبذولة حاليا لتحقيق النزع النووى بطريقة كاملة ومؤكدة ولا رجعة فيها، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى للأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

ويتضمن البيان المشترك أيضا تأكيد وزراء الدفاع بالدول الثلاث على تحسين الأوضاع الأمنية للشعب الكورى وتحقيق الازدهار بصورة جذرية فى حال التزام كوريا الشمالية بالواجبات أمام المجتمع الدولى.

وناقش المسؤولون أيضا أهمية الأمن البحرى بما يضمن توفير الحماية والمحافظة على نظام الملاحة البحرية والجوية وفق مبادى القوانين الدولية، إلى جانب مناقشة ضرورة تسوية جميع القضايا بصورة سلمية.