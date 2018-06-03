video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول وواشنطن وطوكيو تأمل فى حل الأزمة الأمنية بلقاء القمة بين بيونج يانج وواشنطن

الأحد، 03 يونيو 2018 11:35 م
سول وواشنطن وطوكيو تأمل فى حل الأزمة الأمنية بلقاء القمة بين بيونج يانج وواشنطن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
سنغافورة (أ ش أ)
إضافة تعليق

عبر وزراء الدفاع الكورى الجنوبى والأمريكى واليابانى، اليوم الأحد، عن أملهم فى أن يسهم لقاء القمة الكورى الشمالى والأمريكى المرتقب فى إيجاد تسوية شاملة للمسألة الأمنية فى شبه الجزيرة الكورية والقضايا ذات الصلة بالملف الإنسانى لكوريا الشمالية.

وعقد وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج - مو ونظيريه الأمريكى جيمس ماتيس واليابانى أونوديرا أسنورى محادثات ثلاثية على هامش مؤتمر الأمن الأسيوى المنعقد فى سنغافورة صدر فى أعقابه بيان صحفى مشترك.

وفى البيان الصحفى المشترك، عبر الوزراء الثلاثة عن أملهم فى أن يسهم لقاء القمة الكورى الشمإلى والأمريكى فى حل القضية الأمنية العالقة فى شبه الجزيرة الكورية ومجمل القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني، واتفقوا على تعزيز التعاون الأمنى بين الدول الثلاثة.

كما رحب الوزراء أيضا بقرار كوريا الشمالية الأخير بوقف تجاربها النووية والصاروخية والنووية، وتدمير موقعها الرئيسى للتجارب النووية فى بونغكي-رى بكوريا الشمالية.

واتفقت الأطراف أيضا على الاستمرار فى دعم المساعى الدبلوماسية المبذولة حاليا لتحقيق النزع النووى بطريقة كاملة ومؤكدة ولا رجعة فيها، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى للأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

ويتضمن البيان المشترك أيضا تأكيد وزراء الدفاع بالدول الثلاث على تحسين الأوضاع الأمنية للشعب الكورى وتحقيق الازدهار بصورة جذرية فى حال التزام كوريا الشمالية بالواجبات أمام المجتمع الدولى.

وناقش المسؤولون أيضا أهمية الأمن البحرى بما يضمن توفير الحماية والمحافظة على نظام الملاحة البحرية والجوية وفق مبادى القوانين الدولية، إلى جانب مناقشة ضرورة تسوية جميع القضايا بصورة سلمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار أمن قومى أمريكى سابق يشيد بنهج ترامب مع كوريا الشمالية

واشنطن بوست: كوريا الشمالية قد تشهد قريبا افتتاح مطاعم ماكدونالدز

كوريا الشمالية تنتقد مشاركة جارتها الجنوبية فى تدريبات عسكرية

امريكا

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

مميش: لم تتوقف قناة السويس منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ولو للحظة واحدة (فيديو)

مميش: لم تتوقف قناة السويس منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ولو للحظة واحدة (فيديو)

أحلام المصريين فى مونديال روسيا.. هدف يكسر عقدة مجدى عبد الغنى.. عصام الحضرى محطم كل الأرقام القياسية.. تألق محمد صلاح لمساعدته فى سباق الكرة الذهبية.. مواجهة بين طارق حامد وسيرجو راموس حال الصعود لدور الـ16

أحلام المصريين فى مونديال روسيا.. هدف يكسر عقدة مجدى عبد الغنى.. عصام الحضرى محطم كل الأرقام القياسية.. تألق محمد صلاح لمساعدته فى سباق الكرة الذهبية.. مواجهة بين طارق حامد وسيرجو راموس حال الصعود لدور الـ16

إخوان الأردن تنفخ فى نيران الأزمات.. الجماعة تطالب باستمرار الاعتصامات ضد أجندة الإصلاح وتؤجج البرلمان ضد حكومة "الملقى".. والعاهل الأردنى يحتوى الغضب بدعوة لحوار وطنى شامل للوصول لصيغة توافقية حول المشروع

إخوان الأردن تنفخ فى نيران الأزمات.. الجماعة تطالب باستمرار الاعتصامات ضد أجندة الإصلاح وتؤجج البرلمان ضد حكومة "الملقى".. والعاهل الأردنى يحتوى الغضب بدعوة لحوار وطنى شامل للوصول لصيغة توافقية حول المشروع

شاهد.. قمة مثيرة بين أساطير ريال مدريد وأرسنال تنتهى بـ3 أهداف

شاهد.. قمة مثيرة بين أساطير ريال مدريد وأرسنال تنتهى بـ3 أهداف

دعاية = ملايين.. النجم العالمى "أشر" ينشر صورا مبهرة لإجازته فى واحة سيوة

دعاية = ملايين.. النجم العالمى "أشر" ينشر صورا مبهرة لإجازته فى واحة سيوة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة