سكان بيج آيلاند بهاواى يغادرون منازلهم مع اقتراب حمم بركانية

رويترز

قال مسؤولون إن قوات الحرس الوطنى والشرطة والإطفاء استكملت إجلاء سكان منطقة على الجانب الشرقى من جزيرة بيج آيلاند فى هاواى قبل ساعات من قطع حمم بركان كيلاويا الطرق المؤدية إليها.

ومنذ يوم الأربعاء تطالب السلطات سكان منطقة كابوهو بمغادرتها مع استمرار تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر شق عند السفح الشرقى للبركان.

وقالت جانيت سنايدر المتحدثة باسم وكالة الدفاع المدنى فى مقاطعة هاواى لرويترز عبر البريد الإلكترونى إن المرحلة النهائية لعملية الإجلاء بدأها أفراد الإطفاء والشرطة فى ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة واستمرت حتى صباح أمس السبت بدعم من قوات الحرس الوطنى وفرق الأشغال العامة فى هاواى.

ويعيش ما يقدر بنحو 500 شخص فى منطقة كابوهو لكن سنايدر قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان عدد من السكان قرر البقاء فى منازله.

وكانت السلطات أجلت نحو 2000 شخص من منطقة ليلانى إستيتس إلى الغرب من كابوهو بعدما أتت الحمم البركانية على منازلهم أو قطعت طريقها منذ ثورة البركان فى الثالث من مايو.

ولم تكن الحمم البركانية هى التهديد الوحيد من ثوران بركان كيلاويا إذ شكلت انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت السام خطرا آخر.

وصاحب النشاط الحالى للبركان على مدى أسابيع انفجارات غازية وقذف صخور بركانية بصورة يومية من فوهة البركان إضافة إلى هزات أرضية، وعلى مدى الأيام الماضية هدأت فوهة البركان.