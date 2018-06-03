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سقوط خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من دكتورة أثناء بيعها بالجمالية

الأحد، 03 يونيو 2018 11:57 ص
سقوط خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من دكتورة أثناء بيعها بالجمالية مصوغات ذهيبة - ارشفية
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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استولت خادمة على مصوغات مخدومتها الذهبية، بعد مغافلتها أثناء العمل طرفها، إلا أنها سقطت أثناء بيعها فى منطقة الصاغة بالجمالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من صاحب محل بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام سيدة بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

 

 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها عبير. ع. ش. ع 31 سنة خادمة، وبحوزتها مصوغات ذهبية عبارة عن سلسلة بدلاية، انسيال، و3 تعليقة.

 

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت أمام المقدم محمد علوى رئيس مباحث الجمالية، بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها أماني.ع.ع.م.55 سنة دكتورة ومقيمة بمصر الجديدة بأسلوب "المغافلة " أبان عملها كخادمة طرفه المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرف على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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