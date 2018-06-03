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سعر الدولار اليوم الأحد 3-6-2018 واستقرار العملة الامريكية

الأحد، 03 يونيو 2018 11:38 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 3-6-2018 واستقرار العملة الامريكية دولار - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع.

 

وبمختلف البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، كالتالى..

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.8572 جنيه للشراء

17.9572 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.8  جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.85  جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.84  جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

"التجارة": 16% زيادة بالصادرات لتسجل 8.6 مليار دولار فى أول 4 أشهر من 2018

 

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليار و644 مليون دولار مقابل 7 مليار و432 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نموا ملحوظا بنسبة 12% حيث سجل 29 مليار و357 مليون دولار مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضى.

 


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