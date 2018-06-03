سعد الحريرى يؤكد أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة اللبنانية وإصلاحات اقتصادية

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، أهمية الإسراع فى تشكيل الحكومة، والتوافق على فريق حكومى يتحمل المسئولية والتحديات الكبيرة التى تواجه لبنان فى هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

وأشار الحريرى فى كلمة له خلال حفل الإفطار المركزى لتيار المستقبل فى العاصمة اللبنانية بيروت عقب وصوله من المملكة العربية السعودية حيث كان يقضى إجازة عائلية، إلى أن جموع أفراد الشعب اللبناني، يتطلعون إلى تشكيل الحكومة، ويراقبون المشهد والأداء السياسى عن كثب.

وأضاف أن اللبنانيين يريدون أن يشعروا بالأمان والتحسن فى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أنه لا يصح بأى حال من الأحوال فى هذا التوقيت أن تقصر الدولة فى تأمين خدمات الكهرباء والعلاج الجيد والتعليم.

ولفت إلى أن جهود الحكومة خلال السنة والنصف الماضية، أثمرت عن نقل لبنان من حالة عدم الاستقرار التى كانت تمر بها، إلى حالة من الاستقرار الجيد، مشيرا إلى أن الجميع بإمكانه أن يرى الاضطرابات التى تمر بها العديد من الدول المجاورة.

وأكد سعد الحريرى أنه بدون استقرار، لايمكن إيجاد ضمانات للاطمئنان وعمل الأسواق.. مشددا على أن عصب الحياة فى لبنان هو الاستقرار على كافة الأصعدة، وأن ضمانة الاستقرار تكون بقوة الدولة، وأن قوة الدولة بثقة العالم فيها.

وأشار إلى أن العالم ينتظر من لبنان إجراءات واضحة وإصلاحات جدية وقرارات بوقف الإهدار فى مجالات عدة، حتى يستطيع العالم أن يساعد لبنان ويقف إلى جواره، إلى جانب مشروع واضح بأن القانون فوق الجميع وأكبر من الجميع.

وقال سعد الحريري: "لم يعد أمامنا خيارات إلا بعمل الإصلاحات، البعض يراها خيارات موجعة، وأنا أراها خيارات ضرورية لابديل عنها".

واختتم الحريرى كلمته معربا عن أمله فى أن تنتهى مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية سريعا، وأن تراعى حاجة البلد للإسراع فى خروج التشكيل إلى النور، مؤكدا أن اللبنانيين لايهتمون كثيرا إن كانت الحكومة تضم حقيبة وزارية زائدة أو تنقص حقيبة وزارية، فما يهم المواطنين هو "هيبة الدولة اللبنانية" ووجود فريق عمل جاد ويراعى المصالح العامة، وليس فريق للنقار (المناكفة) السياسى "وأنا سائر على خط الناس".