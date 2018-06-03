video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 09:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى: العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدّية وقرارات جريئة

الأحد، 03 يونيو 2018 08:18 م
سعد الحريرى: العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدّية وقرارات جريئة سعد الحريرى
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أن العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدية وقرارات جريئة، مشددا على أن دور بيروت وهويتها ومطالبها أمانة لدى اللبنانين كافة.

وقال الحريرى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر :"مصادفة شهر رمضان المبارك بعد الانتخابات النيابية مباشرة، أمر مفيد للبلد، على الأقل لجهة التخفيف من حدة الخطاب السياسي ومطالبة الجميع، التزام التهدئة والصوم عن التصعيد. الانتخابات أصبحت خلفنا، وأنتم أهل بيروت، الضمانة الدائمة لتبقى بيروت منارة العروبة والاعتدال والاستقرار".

وتابع :"المهم، أن نعرف أن دور بيروت وهويتها ومطالبها أمانة لدينا جميعاً وكلنا مع كتلة "المستقبل" واجبنا حماية هذه الأمانة والمهم أيضاً أن تكون الانتخابات فرصة جدّية لورشة عمل حكومية وتشريعية، تحدث نقلة نوعية بالأداء السياسي وتعيد الثقة بدور الدولة والمؤسسات"، مضيفا :"العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدّية وقرارات جريئة بوقف الهدر ليساعدنا، وليس لدينا خيار إلا السير بهذه الاصلاحات وأملى كبير إن المشاورات حول الحكومة تأخذ بعين الاعتبار هذه المواضيع وحاجة البلد للإسراع بالتشكيل".

Capture
الحريرى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة لبنانية: سعد الحريرى يلتقى بوتين فى موسكو قبل حفل افتتاح المونديال

رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يزور السعودية للمرة الثانية منذ استقالته

ألغام الولاية الثالثة تحاصر سعد الحريرى.. رئيس وزراء لبنان المكلف يبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة.. الزعيم السنى يراوغ حزب الله بالعقوبات الأمريكية.. وصدام متوقع بالحقائب السيادية وخلاف "مسيحى- مسيحى" على التمثيل

لبنان

بيروت

سعد الحريرى

رئيس الوزراء اللبنانى




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة