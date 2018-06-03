سعد الحريرى: العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدّية وقرارات جريئة

كتبت ريهام عبد الله

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أن العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدية وقرارات جريئة، مشددا على أن دور بيروت وهويتها ومطالبها أمانة لدى اللبنانين كافة.

وقال الحريرى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر :"مصادفة شهر رمضان المبارك بعد الانتخابات النيابية مباشرة، أمر مفيد للبلد، على الأقل لجهة التخفيف من حدة الخطاب السياسي ومطالبة الجميع، التزام التهدئة والصوم عن التصعيد. الانتخابات أصبحت خلفنا، وأنتم أهل بيروت، الضمانة الدائمة لتبقى بيروت منارة العروبة والاعتدال والاستقرار".

وتابع :"المهم، أن نعرف أن دور بيروت وهويتها ومطالبها أمانة لدينا جميعاً وكلنا مع كتلة "المستقبل" واجبنا حماية هذه الأمانة والمهم أيضاً أن تكون الانتخابات فرصة جدّية لورشة عمل حكومية وتشريعية، تحدث نقلة نوعية بالأداء السياسي وتعيد الثقة بدور الدولة والمؤسسات"، مضيفا :"العالم ينتظر من لبنان إصلاحات جدّية وقرارات جريئة بوقف الهدر ليساعدنا، وليس لدينا خيار إلا السير بهذه الاصلاحات وأملى كبير إن المشاورات حول الحكومة تأخذ بعين الاعتبار هذه المواضيع وحاجة البلد للإسراع بالتشكيل".