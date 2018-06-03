زعيم الأغلبية فى الكونجرس: لا ينبغى على ترامب إتخاذ قرار بالعفو عن نفسه

واشنطن (أ ش أ)

قال زعيم الأغلبية فى الكونجرس الأمريكى النائب الجمهورى كيفين مكارثى، اليوم الأحد، إنه على الرغم من التصريحات الأخيرة لرودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فإن ترامب لا ينبغى أن يتخذ قرارًا بالعفو عن نفسه فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر مكارثى فى تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن ترامب لا يقول أنه سيعفو عن نفسه، مُشيرًا إلى أنه لم يقل ذلك مطلقًا، مضيفا أنه لا يعتقد أن ترامب يجب عليه اتخاذ هذا القرار.

وأتت تصريحات مكارثى بعد فترة وجيزة من تصريحات جوليانى هذا الأسبوع حول إمكانية ترامب من العفو عن نفسه، على الرغم من عدم اعتزامه فعل ذلك.

وفى نفس السياق، أكد حاكم ولاية نيو جيرسى السابق كريس كريستى إن ترامب سيُعزل من منصبه، حال أتخذ قرارًا بالعفو عن نفسه، مُوضحُا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك وإلا سيتسبب فى إحداث مشكلة سياسية.

وكُثرت التساؤلات حول قدرة ترامب أو رغبته فى العفو عن نفسه فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية بعد أن كشفت تقارير أمس أن محاميى ترامب بعثوا برسالة سرية مؤلفة من 20 صفحة إلى المحقق الخاص روبرت مولر فى يناير الماضي، بحجة أن ترامب يتمتع بسلطة تمكنه من إنهاء التحقيقات معه أو حتى ممارسة سلطته للعفو عن نفسه إذا رغب فى ذلك.