رويترز: مصر ستعيد فحص شحنة القمح الروسى المرفوضة بسبب الإرجوت

قالت مصادر رسمية وتجارية إن مصر تعيد فحص شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن بعد أيام من رفضها بسبب مستويات زائدة من فطر الإرجوت الشائع وجوده فى الحبوب.

وأُرسلت عينات من ميناء سفاجة على البحر الأحمر إلى المختبرات المركزية فى القاهرة.

كانت مصر، أكبر مشتر للقمح فى العالم، قالت يوم الخميس إن الشحنة المبيعة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية قد احتوت على الإرجوت بنسبة 0.06% وهو ما يزيد على الحد الأقصى الممسوح به البالغ 0.05% وفقا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية.

وفى سياق متصل أكدت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم فى حيثيات حكمها القاضى ف حيثيات حكمها بالغاء حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بفطر "الإرجوت"، أنه ازاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الإرجوت استخدم مجلس الوزراء ولايته المنصوص عليها في المادة "167"من الدستور، والتى ناطت به توجية أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة فى إطار السياسة العامة للدولة ، فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010 والتى تسمح بدخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت بنسبة لاتتعدي 0.05%والمعمول بها ليست سنوات سابقة.