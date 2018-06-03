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رئيس برلمان العراق لسفير تركيا ببغداد: لابد من التحرك لحل أزمة شح المياه

الأحد، 03 يونيو 2018 01:05 م
رئيس برلمان العراق لسفير تركيا ببغداد: لابد من التحرك لحل أزمة شح المياه رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى
كتب : أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى، اليوم الأحد، السفير التركى فى العراق فاتح يلدز.

 

وجرى خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، كما ناقش اللقاء ملف أزمة المياه وسبل تنسيق الجهود بما يضمن مصالح البلدين الصديقين.

 

وأكد الجبورى أن العراق يتطلع إدامة التواصل بين حكومة البلدين من أجل ترسيخ الاستقرار وفتح آفاق جديدة من التعاون وعلى كافة المستويات.

 

وشدد رئيس مجلس النواب العراق على أن أزمة المياه التى بدأت أثارها واضحة على العراق تتطلب تدخلا وتحركا سريعا من قبل كل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من أجل إيجاد الحلول التى تسهم فى ضمان حصة البلاد من المياه وتقليل الآثار السلبية عبر تحشيد الجهود وإيجاد البدائل المضمونة التى تحقق الأمن والاستقرار فى العراق.

 

 

 


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