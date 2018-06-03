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رئيس امتحانات الثانوية: ضبط 10 حالات حيازة موبايل وغش فى امتحانات اليوم

الأحد، 03 يونيو 2018 01:51 م
رئيس امتحانات الثانوية: ضبط 10 حالات حيازة موبايل وغش فى امتحانات اليوم جانب من المؤتمر
كتب محمود طه حسين - سمير حسنى - تصوير عمرو مصطفى
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هنا الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الجميع من إعلاميين ورؤساء اللجان والهيئة الفنية على مرور امتحان اللغة العربية بسلام، وهدوء مؤكدا أن الامتحان جاء مطابقا للمواصفات.

 

وأكد أنه يجب التفرقة بين مصطلح الغش والتسريب قائلا حتى التاسعة صباحا لم يكن هناك أى أسئلة تخص امتحان اللغة العربية منشوره وفى التاسعة والنصف صور أحد الطلاب بعض الأسئلة وتم ضبطه على الفور.

 

وأشار خلال المؤتمر الصحفى أنه تم التأكد من وصول أسئلة الامتحانات فى موعدها صباحا وأيضا تجهيزات اللجان، مؤكدا أنه تم ضبط طلاب بالتليفونات ولكن أحدهم صور ورقة الأسئلة، موجها الشكر للملاحظين والمراقبين كما طالب من أولياء الأمور على عدم تغشيش أبنائهم لأنه مستقبله مش هيكون كويس" .

 

وأكد أنه فى محافظة بنى سويف لجنة ببا تم استقبال بلاغ من رئيس اللجنة بضبط 4 طلاب تلقوا من بعض إجابات عن طريق التليفون وفى محافظة المنوفية بشبين الكوم تم ضبط  5 حالات غش بالمحمول من قبل فريق الغش حيث حاز الطلاب الموبايل وتم تغيير رئيس اللجنة فورا.

وأكد أن الطالب الذى صور ونشر الأسئلة من نفس اللجنة قام بنشر أجزاء من الامتحان، موضحا تم ضبط ساعة وأجهزة محمول.

وأشار إلى أن كراسات الإجابة تأخرت فى إحدى لجان الإسكندرية 20 دقيقة وتم تعويض الطلاب بنفس الوقت.

وأوضح أن طالبا فى إدارة الوايلى بالقاهرة نشر سؤالا بالتربية الدينية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين تم ضبطهم.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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الثانوية العامة

شاومينج

شاومينج بيغشش

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانويه العامة 2018

امتحان العربى 2018




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