video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

يتبع المجتمعات العمرانية..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض جزيرة الوراق

الأحد، 03 يونيو 2018 03:57 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض جزيرة الوراق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضى جميع المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضى بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة لـ"مجلس الوزراء": عقار سوفالدى آمن تماما ولا يسبب السرطان

الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر المنجبة أكثر من طفلين

الإسكان تنفى طرح 60 ألف وحدة بمساحة 120 مترا بالعاشر للإسكان الاجتماعى

الحكومة تنفى إيقاف تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة نهائيا

جزيرة الوراق

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

هيئة المجتمعات العمرانية




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة