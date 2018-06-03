رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض جزيرة الوراق

كتبت هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضى جميع المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضى بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.