video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتلقي تقرير حول معارض "أهلا رمضان" والإقبال عليها

الأحد، 03 يونيو 2018 01:18 م
رئيس الوزراء يتلقي تقرير حول معارض "أهلا رمضان" والإقبال عليها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن معارض "أهلا رمضان" وفروعه المنتشرة فى كافة محافظات ومراكز الجمهورية بهدف زيادة المعروض من السلع فى الأسواق إضافة إلى توفير السلع بسعر الجملة.

 

وأوضح التقرير أن عدد معارض أهلا رمضان الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية هذا العام بلغت نحو (152) معرضاً، مقابل حوالى (110) معارض العام السابق، وبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعارض نحو 260 شركة بالمحافظات، منها 146 شركة مشاركة في معرض قاعة المؤتمرات بالقاهرة وتتركز نحو 50% من المعارض في محافظات الصعيد.

 

وأضاف التقرير أنه تم رصد الإقبال الشديد على معارض أهلا رمضان وسط إشادة بمبادرة تخفيض الأسعار وتقدير الجهود المبذولة لإقامة تلك المعارض لما توفره من سلع بأسعار تقل عن أسعار السوق.

 

كما أكد التقرير على التنوع الكبير في المنتجات التي قدمتها معارض أهلا رمضان، ما بين السلع الأساسية (كالسكر – الأرز – زيت الطعام) واللحوم (البيضاء – اللحوم الحمراء – الأسماك) بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة والبقوليات وياميش رمضان، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على مقابل الاستهلاك بالتعريفة الجديدة للمياه.. والتطبيق بفاتورة يونيو

تعرف على فروق الأسعار المحملة على خزينة الدولة نتيجة دعم المحروقات

شرريف إسماعيل يوقع مذكرة تفاهم الآلية الأفريقية.. ويؤكد: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها

ممثل مصر فى الآلية الأفريقية: مصر تولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة وتمكينها

معارض اهلا رمضان

مجلس الوزراء

السلع

اللحوم




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة