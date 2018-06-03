رئيس البرلمان: الدعم العينى بوابة الفساد وما حدث بوزارة التموين دليل على ذلك

كتب : نورا فخرى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدعم العينى بوابة الفساد، وقد أعلنت ذلك صراحة قبل ذلك، وما حدث فى وزارة التموين دليل على ذلك.

وفى سياق متصل، لفت على عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، إلى أن الزيادة السكانية أيضا تبتلع التنمية، مطالباً الحكومة ببحث حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع على عبد العال، أنه لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول، لكن أيضا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير فى ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، مضيفا: ادعم الطفل الخامس والسادس دعما كاملا ليه.