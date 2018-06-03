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دعاية = ملايين.. النجم العالمى "أشر" ينشر صورا مبهرة لإجازته فى واحة سيوة

الأحد، 03 يونيو 2018 09:25 م
دعاية = ملايين.. النجم العالمى "أشر" ينشر صورا مبهرة لإجازته فى واحة سيوة أشر فى سيوة
كتب إبراهيم حسان
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نشر المطرب والممثل الأمريكى أشر، عبر حسابته على "فيس بوك"، مجموعة من الصور الجديدة له خلال زيارته لواحة سيوة، للاستمتاع بإجازته.

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النجم العالمى أشر فى واحة سيوة

ونشر "أشر" منذ أيام، صوراً له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته فى واحة سيوة منها صورة وهو يسبح فى بحيرة بجلباب أبيض وصورا أخرى وهو يستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى قمة فى الجبل.

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جانب من رحلة أشر فى واحة سيوة

 

يذكر أن حساب النجم العالمى على "فيس بوك"، يتابعه أكثر من 45 مليون شخصا حول العالم.


 

 
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النجم العالمى أشر فى واحة سيوة


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اشر يزور سيوه

النجم العالمى أشر فى سيوة

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