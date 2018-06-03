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حفيد حاخام إسرائيل الأكبر يتزوج "مثليا" من عشيقه

الأحد، 03 يونيو 2018 10:25 ص
حفيد حاخام إسرائيل الأكبر يتزوج "مثليا" من عشيقه عوفاديا يوسف حاخام إسرائيل الأكبر السابق
كتب – محمود محيى
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أثيرت ضجة كبيرة داخل المجتمع اليهودى المتشدد فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، عقب إعلان حفيد الزعيم الروحى الراحل والحاخام الأكبر السابق فى إسرائيل عوفاديا يوسف، نيته الزواج من عشيقه المثلى فى مراسم زفاف ذات طابع يهودى.

 

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه فى الأيام القريبة المقبلة، من المتوقع أن تُجرى مراسم زفاف فريدة من نوعها فى إسرائيل، حيث سيتزوج عوفاديا كوهين، حفيد الحاخام الأكبر السابق من عشيقه.

 

الزوجان الشواذ
الزوجان الشواذ

 

ويتوقع أن تجرى مراسم زفاف بديلة لمراسم الزفاف التى تتم وفق الشريعة اليهودية، ولكنها ستكون ذات طابع يهودى.

 

وتنظم الحفل زهوريت شوريك، الناشطة البارزة فى المجتمع المتدين المثلى الإسرائيلى والنائبة فى حزب "هناك مستقبل" اليسارى.

 

وكوهين هو حفيد حاخام كبير لدى اليهود الشرقيين، الحاخام عوفاديا يوسف، الذى شغل منصب الحاخام الرئيسى فى إسرائيل والزعيم الروحانى للحركة الحاريدية السفاردية "شاس".

 

الحاخام الأكبر فى اسرائيل
الحاخام الأكبر فى إسرائيل

 

ويشغل معظم أبناء الحاخام مناصب دينية بارزة فى إسرائيل، ويشغل ابنه الحاخام يتساحق يوسف منصب الحاخام السفاردى الرئيسى الإسرائيلى منذ السنوات الخمس الماضية، وكان كوهين قريبا جدا من جده، حتى أنه ترعرع لديه بعد أن تطلقا والداه.

 

وبعد عدة سنوات من طلاقه بزوجته السابقة، قرر كوهين الإعلان أنه مثلى، وقبل ثلاث سنوات تعرف إلى شريكه، عميحاى لندسمان، وهو متدين أيضا، وبعدها انتقلا للعيش معا، وأخذا يشاركان عائلتيهما بعلاقتهما تدريجيًّا.


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