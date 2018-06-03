حبس عصابة "كله" لسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنباري، حبس مسجل خطر وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين، بالإكراه حال تواجدهم فى المواصلات العامة فى مصر القديمة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين.

تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة والقوة المرافقة من ضبط كل من كريم .ح.م.م.وشهرته "كريم كله" 35 سنة مسجل خطر سرقات عامه تحت رقم 17833 فئة "ج" مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 25 قضيه أخرهم 3814 لسنة 2013م جنح مصر القديمة " سرقة بالإكراه " وبحوزته سلاح أبيض " مطواة قرن غزال" ، 2 هاتف محمول " مجهولي المصدر "، وعاصم .ر.ر.إ. 18 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4740 لسنة 2017م جنح مصر القديمة " مخدرات"، عقب قيامهما بسرقة هاتفين ضبطا بحوزتهما كرهاً عن مواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول .

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بالإكراه بنفس الأسلوب منها سرقة هاتف محمول كرها عن عبد اللطيف .ع.س. 47 سنة عامل حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول كرها عن محمود .ت.إ. 28 سنة سائق حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول كرها عن هاني .ح.ا. 30 سنة، موظف حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام، تحت تهديد السلاح الأبيض"، وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 3000 جنيه، 70 دولار أمريكى، عدد 2 فيزا كارد ، وبعض المتعلقات الشخصية كرها عن مصطفى .م.م.ف. 33 سنة مرشد سياحى حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن المتهم الأول وأضافا بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليه الرابع على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهماهما بسرقتهم بالإكراه، فتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .