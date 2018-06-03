video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عصابة "كله" لسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة

الأحد، 03 يونيو 2018 03:16 م
حبس عصابة "كله" لسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين بالإكراه فى مصر القديمة هواتف - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنباري، حبس مسجل خطر وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين، بالإكراه حال تواجدهم فى المواصلات العامة فى مصر القديمة.

 

 

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين.

 

تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة والقوة المرافقة من ضبط كل من كريم .ح.م.م.وشهرته "كريم كله" 35 سنة مسجل خطر سرقات عامه تحت رقم 17833 فئة "ج" مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 25 قضيه أخرهم 3814 لسنة 2013م جنح  مصر القديمة " سرقة بالإكراه  " وبحوزته سلاح أبيض " مطواة قرن غزال" ،  2 هاتف محمول " مجهولي المصدر "، وعاصم .ر.ر.إ.  18 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4740 لسنة  2017م جنح مصر القديمة " مخدرات"، عقب قيامهما بسرقة هاتفين ضبطا بحوزتهما كرهاً عن مواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول .

 

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بالإكراه بنفس الأسلوب منها سرقة هاتف محمول كرها عن عبد اللطيف .ع.س. 47 سنة عامل حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول كرها عن محمود .ت.إ. 28 سنة سائق حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض، وسرقة هاتف محمول كرها عن هاني .ح.ا. 30 سنة، موظف حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام، تحت تهديد السلاح الأبيض"، وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 3000 جنيه، 70 دولار أمريكى، عدد 2 فيزا كارد ، وبعض المتعلقات الشخصية كرها عن مصطفى .م.م.ف.  33 سنة مرشد سياحى حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض.

 

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن المتهم الأول وأضافا بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليه الرابع على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهماهما بسرقتهم بالإكراه، فتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد مدير أمن شمال سيناء: الأمن أعاد الهواتف المتحفظ عليها أمنيا للأهالى

ضبط حالتى غش بساعة يد وهاتف محمول بلجان المنوفية

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جرائم السرقة

مصر القديمة




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة