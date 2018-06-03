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حبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخليج

الأحد، 03 يونيو 2018 03:28 م
حبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخليج محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس شخصين كونا تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم بعقود سفر وهمية إلى سلطنة عمان، 4 أيام على ذمة التحقيقات

 

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه وضبط وإحضار المتهم الهارب

 

تفاصيل الواقعة تعود عندما تعددت البلاغات أمام المقدم حسام ناصر رئيس المباحث، 13 بلاغًا من 13 مواطنًا يتهمون فيه 3 أشخاص بالحصول من كل واحد منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه، نظير تسهيل وإيجاد عقود عمل زاعمين قدراتهم على توفير فرص عمل بموجب مستندات وعقود عمل مزورة منسوبة لوزارة القوى العامة بسلطنة عمان.

 

كشفت التحريات صحة البلاغات، حيث استولى المتهمون على مبلغ 10 آلاف جنيه من كل ضحية، فتوصل رجال المباحث إلى هويتهم وهم محمد ثابت وشهرته ميدا 46 سنة ومقيم 63 شارع التونسى بالخليفة، ورامى ناصر 27 سنة ومقيم ابوالنمرس الجيزة، وأبوسريع عبدالنبى وشهرته الأعصر 53 سنة، مقيم مركز ابوالنمرس متهم هارب سابق ضبطه فى 10 قضايا نصب ومطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية.

 

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الأول والثانى، وعثر رجال المباحث على 28 عقدا لسلطنة عمان، و17 جواز سفر، و11 فيش وتشبيه، و11 شهادة طبية وكلها خاصة بالمجنى عليهم، ودلت التحريات أن المتهم الأول يقوم باستقطاب المجنى عليهم من أبناء المنطقة التى يقطن بها، وهو وسيلة الاتصال بين المجنى عليهم والمتهمين، عن طريق المتهم الأول حيث إنه من المقيمين بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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