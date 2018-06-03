ثلاثة قتلى فى المكسيك بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتبت فاطمة شوقى

تسببت موجة الحر فى المكسيك مصرع ثلاثة أشخاص، وفقا لصحيفة "بولثو" الإسبانية التى أكدت أن درجات الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية لأول مرة فى تاريخ المكسيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الوفيات امرأة تدعى نيوليان تبلغ من العمر 33 عاما، وتوفيت جراء إصابتها بضربة شمس، فى أثناء سيرها فى الشارع.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء الأرصاد الجوية لا يتوقعون فى الوقت الحالى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، موضحين أنها ستستقر عند درجة 50.

وأضافت أن المكسيك لا تزال ترفع حالة التأهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه رغم درجات الحرارة المرتفعة فإن هناك سقوط أمطار وهبوب رياح قوية تتجاوز 50 كيلومترا فى الساعة.

وطالبت الحكومة المكسيكية بتوخى الحذر من هذا الطقس غير المستقر والذى يتسبب فى إصابة العديد بضربات شمسية.

وأوضح متخصصون أن موجة الحر التى تضرب المكسيك نتجت عن نظام من الرياح التى منعت تكوين السحب إضافة إلى انخفاض الرطوبة، ما تسبب فى "الإشعاع الشمسى الدائم".



وأشار خايمى البران، خبير الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الظاهرة المناخية تحدث بشكل منتظم فى هذا الوقت من العام، ولكن هذه المرة ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير.