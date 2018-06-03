كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة ، على لجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بشبرا بمحافظة القاهرة ، وذلك قبيل دقائق من انطلاق ماراثون الثانوية العامة .

وتوافد عدد من الطلاب برفقة أولياء أمورهم ، وحرصوا على مراجعة مادة اللغة العربية قبل فتح اللجان والسماح بدخولهم .

ويؤدى الطلاب اليوم الأحد فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة ، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.