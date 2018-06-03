video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 230 حكما قضائيا وضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة بالجيزة

الأحد، 03 يونيو 2018 11:58 ص
تنفيذ 230 حكما قضائيا وضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من تنفيذ 230 حكما قضائيا، وضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى، فى حملة استهدفت قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى بولاق الدكرور والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وعدة مناطق أخرى بالمحافظة.

 

وحرر ضباط شرطة التموين 98 قضية تموينية، حيث تم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشات غير المرخصة.

 

كما شارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة فى الحملة، حيث تم إزالة 485 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 32 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة بمطار القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

حملة

تنفيذ احكام

اسلحه نارية

امن الجيزة




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة