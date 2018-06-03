تنفيذ 230 حكما قضائيا وضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من تنفيذ 230 حكما قضائيا، وضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى، فى حملة استهدفت قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى بولاق الدكرور والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وعدة مناطق أخرى بالمحافظة.

وحرر ضباط شرطة التموين 98 قضية تموينية، حيث تم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشات غير المرخصة.

كما شارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة فى الحملة، حيث تم إزالة 485 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.