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الأحد، 03 يونيو 2018 09:24 ص
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تعيين محافظ جديد لمحافظة ريمة باليمن مع تقدم الجيش اليمنى

الأحد، 03 يونيو 2018 08:23 ص
تعيين محافظ جديد لمحافظة ريمة باليمن مع تقدم الجيش اليمنى الجيش اليمنى
صنعاء (أ ش أ)
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أصدرت ميليشيا الحوثى الإنقلابية فى اليمن قرارا بتعيين القيادى فى صفوفهم فارس الحبارى محافظا لمحافظة ريمة الواقعة تحت سيطرتها، والمحاذية لمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر يمنية أن تعيين الحبارى جاء بالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمنى إلى تخوم محافظة الحديدة، ويجرى الاعداد لاقتحامها، وهو ما اعتبر خطوة استباقية لانهيار جبهة الحديدة.

والحبارى هو شيخ قبلى موال لجماعة الحوثى من أبناء مديرية أرحب فى محافظة صنعاء.وتبعد محافظة ريمة عن العاصمة صنعاء بحوالى (200) كيلو متر وتتصل المحافظة بمحافظة صنعاء وجزء من محافظة الحديدة من الشمال.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأحد ، أنه سبق تعيين الحبارى تنفيد حملة اعتقالات فى صفوف شباب ريمة بتهمة التآمر والخيانة وموالاة الحكومة الشرعية والعمل مع التحالف العربى.

وأعلنت وزارة الداخلية فى حكومة الانقلاب الحوثى عن تدشينها حملة اعتقالات فى صفوف من قالت إنهم المتعاونين مع التحالف العربى.

وأقرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية باشرت بحملة واسعة، "لتطهير البلاد من العناصر والخلايا الإجرامية العميلة للعدوان" فى إشارة إلى التحالف العربى.

وشهدت المليشيات الحوثية خسائر بشرية بعد مقتل وجرح العشرات، بينهم قيادات فى قصف لمقاتلات التحالف العربى فى مقر قيادة المحور بشارع المطار بمدينة الحديدة.  

 


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