video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على عروض وأسعار "الصوت والضوء" فى شهر رمضان

الأحد، 03 يونيو 2018 06:00 ص
تعرف على عروض وأسعار "الصوت والضوء" فى شهر رمضان الصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تقدم شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عروضها للمصريين والأجانب، إلا أن الشركة عدلت مواعيد العروض فى رمضان، كما قدمت عرضا مغريا للعائلات المصرية.

 وقال سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء: إن الشركة تتيح التذكرة العائلية لعروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان المبارك فى مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات – أبوسمبل- إدفو- فيلة- الكرنك) بعد أن تزينت لاستقبال الشهر الكريم، حيث تمنح العائلات المصرية والعربية تخفيضات لحضور عروض الصوت والضوء.

وقال سعد فى تصريحات له إن التذكرة العائلية مستمرة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لإتاحة الفرصة للعائلات المصرية والعربية الترفية والتثقيف وخصوصا بعد أن حققت نجاحا كبيرة خلال الفترة الماضية خلال أعياد الربيع.

كما أوضح سعد أن التذكرة متاحة لـ5 أفراد بـ200 جنيه، بدلا من 250 جنيه و4 أفراد بـ180 جنيها، بدلا من 200 جنيه فمنح هذه التخفيضات يهدف فى الأساس إلى استمتاع الرواد بالأجواء الرمضانية فى أحضان التاريخ، وتحقيق الدور الثقافى والترفيهى والتوعوى التى تلعبه الشركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصوت والضوء" توفر كراسى متحركة مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة أثناء العروض

شركة الصوت والضوء تحتفل بمرور 57 عاماً على افتتاحه بإنارة الأهرامات

الصوت والضوء

عروض الصوت والضوء

الاهرام

سامح سعد

تذاكر الصوت والضوء

اسعار تذاكر الصوت والضوء




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة