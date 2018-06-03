تعرف على عروض وأسعار "الصوت والضوء" فى شهر رمضان

كتب عبد الحليم سالم

تقدم شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عروضها للمصريين والأجانب، إلا أن الشركة عدلت مواعيد العروض فى رمضان، كما قدمت عرضا مغريا للعائلات المصرية.

وقال سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء: إن الشركة تتيح التذكرة العائلية لعروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان المبارك فى مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات – أبوسمبل- إدفو- فيلة- الكرنك) بعد أن تزينت لاستقبال الشهر الكريم، حيث تمنح العائلات المصرية والعربية تخفيضات لحضور عروض الصوت والضوء.

وقال سعد فى تصريحات له إن التذكرة العائلية مستمرة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لإتاحة الفرصة للعائلات المصرية والعربية الترفية والتثقيف وخصوصا بعد أن حققت نجاحا كبيرة خلال الفترة الماضية خلال أعياد الربيع.

كما أوضح سعد أن التذكرة متاحة لـ5 أفراد بـ200 جنيه، بدلا من 250 جنيه و4 أفراد بـ180 جنيها، بدلا من 200 جنيه فمنح هذه التخفيضات يهدف فى الأساس إلى استمتاع الرواد بالأجواء الرمضانية فى أحضان التاريخ، وتحقيق الدور الثقافى والترفيهى والتوعوى التى تلعبه الشركة.