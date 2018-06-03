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تعرف على ديون وخسائر "السكة الحديد" وحجمها وأسبابها × 12 معلومة

الأحد، 03 يونيو 2018 07:00 م
تعرف على ديون وخسائر "السكة الحديد" وحجمها وأسبابها × 12 معلومة وزير النقل والسيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تمثل الديون عبئا على مرفق السكة الحديد يبتلع جزءا كبيرا من مصروفاتها السنوية، ويقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن ديون وخسائر السكة الحديد وحجمها وأسبابها وما تمثله من حجم مصروفات المرفق سنويا.

1ـ ديون السكة الحديد بلغت 53 مليار جنيه.

2ـ ارتفاع ديون السكة الحديد راجع للخسائر السنوية المتراكمة.

3ـ خسائر الهيئة فى العام المالى 2017/ 2018 متوقع أن تصل إلى 4.5 مليار جنيه.

4ـ ديون السكة السكة الحديد متوقع تخطيها الـ 60 مليار جنيه فى العام المالى 2018/ 2019.

5ـ أغلب ديون السكة الحديد لصالح بنك الاستثمار القومى.

6ـ جزء كبير من الديون بسبب عدم قدرة السكة الحديد على سداد قروضها.

7ـ الديون تشمل غرامات تأخير وفوائد القروض التى حصلت عليها الهيئة من بنك الاستثمار القومى.

8ـ الهيئة تلجأ للاقتراض لسداد العجز بين مصروفاتها وإيراداتها وفى الغالب تفشل فى سداد هذه القروض.

9ـ السكة الحديد بدأت فى مفاوضات منذ أكثر من ثلاث سنوات مع وزارة التخطيط لإسقاط هذه الديون لدى بنك الاستثمار القومى أو على الأقل فوائدها، لكنها لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم.

10ـ أقساط القروض وفوائدها السنوية تمثل حاليا 45% من مصروفات السكة الحديد.

11ـ إيرادات السكة الحديد متوقع تصل لـ 3 مليارات جنيه مع نهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الجارى.

12ـ إجمالى مصروفات السكة الحديد تقدر سنويا بـ 10 مليار جنيه شاملة 4.5 أقساط وفوائد القروض.

 


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