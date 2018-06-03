تعرف على الفئات المستحقة للسلع التموينية بأذون الصرف الورقية خلال رمضان

كتب مدحت وهبة

بدأت مديريات التموين تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار إذن ورقى لصرف السلع التموينية لمن جاءته رسائل نصية تفيد بالموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، ومازالت تحت الطبع والتسليم، أو البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يحن موعد تفعيلها على النطام.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن المستحقين لصرف السلع التموينية بأذون صرف ورقية فى معلومات محددة.

١ - يصدر إذن ورقى لصرف السلع التموينية لمن جاءتهم رسائل نصية بالموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل تفيد بذلك.

٢- يصدر إذن ورقى لصرف السلع أيضا لأصحاب البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يحن موعد تفعيلها على النطام.

٣- سيتم إصدار إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز لـ467012 أسرة بما يعادل نحو 2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

٤- القرار يهدف الى التخفيف عن كاهل الأسر المستحقة للدعم ومراعاة للبعد الاجتماعى فى تلبية البطاقات التموينية لاحتياجات الأسر من الخبز والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المعظم.

٥- شمل القرار الوزارى تخصيص 33167 إذن صرف لمحافظة أسيوط، و3762 لأسوان و44603 للإسكندرية و1965 للإسماعيلية.

٦- تخصيص 2387 إذن صرف للأقصر، و805 للبحر الأحمر و54261 للبحيرة و19427 للجيزة و15068 للدقهلية و21544 للسادس من أكتوبر و3828 للسويس و18482 للشرقية و34197 للغربية و24778 للفيوم.

٧ - تخصيص 36177 إذن صرف للقاهرة و46452 للقليوبية و9477 للمنوفية و38873 للمنيا و1406 للوادى الجديد و6614 بنى سويف و885 لبورسعيد و360 لجنوب سيناء و2887 لدمياط و2887 و9823 لسوهاج و757 لشمال سيناء و3897 لقنا و23305 لكفر الشيخ 3915 لمرسى مطروح.