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تعرف على إجراءات وشروط الحصول على رخصة سلاح

الأحد، 03 يونيو 2018 09:13 ص
تعرف على إجراءات وشروط الحصول على رخصة سلاح سلاح نارى،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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العديد من الأشخاص يسعون للحصول على رخصة سلاح، وذلك نظراً لطبيعة أعمالهم أو الأخطار المحدقة بهم؛ لأى أسباب كانت، سواء حملهم مبالغ مالية كبيرة طوال الوقت؛ تجعلهم مطمع للمجرمين، أو غيرها من الأسباب التى تستدعى حصولهم على ترخيص حمل سلاح ليمثل تأمين لهم.

ويقول "شعبان سعيد" المحامى، أن أصحاب المهن الحرة والوظائف التى تجعل أصحابها فى موضع استهداف دائم، هم من لهم الأولوية فى الحصول على تراخيص السلاح، ومن بين أبرز هؤلاء المحاميين والصحفيين وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة، وهناك العديد من الإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة سلاح، يرصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى.

التوجه لقسم الشرطة التابع له لإتخاذ إجراءات الترخيص.

تقديم ما يثبت حاجة المتقدم لحمل السلاح وسبب ذلك.

تقديم شهادات طبية تثبت السلامة والصحة البدنية للمقدم الطلب.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويجب أن تكون خالية الأحكام.

يجب أن يكون المتقدم معافى ولا يعانى من أى أمراض نفسية.

يجب أن لا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

تحديد نوع السلاح المطلوب ترخيصه.

يستغرق استخراج رخصة السلاح ما يقرب من 6 أشهر.

 


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